Дагестан в 2022г увеличил объемы производства молока до 940 тыс. тонн

Хозяйства Дагестана в 2022 году произвели 939,2 тыс. тонн молока, что на 0,4% больше показателя 2021 года, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе правительства республики.

Показатель надоя молока на одну корову составил 4,052 кг (рост на 5% к показателю 2021 года),. Кроме того средняя яйценоскость кур-несушек составила 143 штуки (снижение на 15,2%).

Вместе с тем по итогам прошлого года в республике наблюдается рост производства продукции животноводства: скота и птицы — 267,6 тыс. тонн (рост на 0,6% по сравнению с 2021 годом), шерсти — 14,2 тыс. тонн (рост на 2,8%), куриных яиц — 239,9 млн штук (рост на 0,4%).

Ранее сообщалось, что объём производства продукции сельского хозяйства всех категорий в Дагестане в 2022 году превысил 200 млрд рублей при индексе производства 102,3%.

Индексы производства пищевых продуктов и напитков в 2022 году ожидаются на уровне 103,6% и 106,1%, соответственно.