Дагестан увеличивает финансирование строительства объектов водоснабжения в 4 раза

В этом году на строительство объектов водного хозяйства республика потратит в 4 раза больше, чем в прошлом, объем строительства будет больше в 5 раз.

По информации Минстроя республики, на 108 дорожных полотен потратят больше 4 млрд рублей.

Из запланированного: в 2020 году завершат 40 водоснабжающих объектов и 3 объекта для водоотведения. Смета составляет 2,5 млрд рублей.

Кроме того, Минстрой предусматривает на этот год проектирование артезианских скважин в Ногайском, Хасавюртовском, Бабаюртовском районах и городе Южно-Сухокумск.

Проект стоимостью в 300 млн обеспечит водой до 50 тысяч человек.