Дагестан увеличит объёмы производства

В Дагестане увеличат посевные площади Рима. Об этом на заседании итоговой коллегии Минсельхозпрода республики сообщил Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов.

В 2022 году планируется посеять на уровне прошлого года и получить не менее 125 тыс. тонн риса, за счет увеличения урожайности.

По информации Минсельхозпрода, в 2021 г. было посеяно риса на площади 27 тыс. га, к уборке сохранилось 26,5 тыс. га с которых собрано 119,3 тыс. тонн при урожайности 45,1 ц/га.

Урожай 2021 года — самый большой за все время выращивания риса в республике. По производству белого зерна республика уступает только Краснодарскому краю.

Вкусовые качества кизлярского риса высоко ценятся. Основными рисосеющими районами в Дагестане являются Бабаюртовский, Тарумовский, Гунибский и Хасавюртовский районы.