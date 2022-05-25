Дагестан ускорит контрактацию по госпрограммам и нацпроектам

На заседании правительства обсудили вопрос о ходе заключения органами исполнительной власти Республики Дагестан контрактов по мероприятиям, реализуемым с использованием бюджетных средств, в том числе в рамках национальных проектов.

Первый вице-премьер Руслан Алиев подчеркнул, что вопросы укрепления финансовой обеспеченности субъектов России и создания условий для устойчивого и сбалансированного исполнения бюджетов субъектов страны остаются приоритетом государственной политики в сфере межбюджетных отношений.

«В настоящее время мы находимся в таком положении, когда средства региону выделены, лимиты утверждены, на счетах ГРБС средства уже есть, а их эффективное освоение стало серьезной проблемой. Год за годом мы не можем с этим справиться. На освоение финансовых средств напрямую влияет своевременная контрактация, в органах исполнительной власти республики этому важному вопросу не уделяют должного внимания, либо намеренно саботируют эту работу.

В 2022 году Республиканскими заказчиками запланировано осуществление закупок на общую сумму 68,1 млрд рублей, в том числе: государственными заказчиками – 31,48 млрд рублей; муниципальными заказчиками – 36,7 млрд рублей», — сказал Алиев.

Главой Дагестана Сергеем Меликовым была поставлена задача контрактации не менее 70% от запланированных закупок в срок до 1 июля 2022 года. При этом по состоянию на 11 мая 2022 года заключено 4969 контрактов на сумму 21,4 млрд рублей. Рост уровня контрактации по сравнению с 17 апреля 2022 года (12,7 млрд рублей) составил 19%», — доложил руководитель Комитета.

Органам власти, объем контрактации которых менее 50%, поручено усилить работу по исполнению поручения Главы РД в части обеспечения 70% уровня контрактации по результатам закупок на 1 полугодие 2022 года.