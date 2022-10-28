Дагестан стремится стать рисовым гигантом

Правительство Дагестана в очередной раз обсудило достижения сельхоз сферы в области посева и выращивания риса. И в очередной раз речь идет о рекорде на уровне страны. По сообщению Мухтарбия Аджекова за текущий год Дагестан отвел под выращивание риса 32,2 тысяч гектаров, что должно обеспечить урожайность более чем в 135 тысяч тонн — на 15% больше, чем в 2021 году. Параллельно ведется работа по увеличению мощностей переработки риса: в Кизлярском районе уже введено в эксплуатацию четыре завода, которые обрабатывают от 200 тонн в смену.