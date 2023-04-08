Экономика

Дагестан стал участником пилотной программы «Кадры для села»

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Правительство РД и Российский союз сельской молодёжи подписали соглашение о сотрудничестве. Таким образом Дагестан стал участником пилотного проекта «Кадры для села». С учётом сельскохозяйственной и аграрной специфики региона данное соглашение должно ответить интересам республики и сельской молодёжи.

Дмитрий Пекуровский — руководитель организации РССМ отметил, что Дагестан выбран не случайно, а благодаря свежим идеям, вроде «Начинающий фермер», которую растиражировали по стране и даже международно. Программа РССМ позволит оказать поддержку сельской молодёжи в возрасте 14-35 лет.

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