Дагестан стал участником пилотной программы «Кадры для села»

Правительство РД и Российский союз сельской молодёжи подписали соглашение о сотрудничестве. Таким образом Дагестан стал участником пилотного проекта «Кадры для села». С учётом сельскохозяйственной и аграрной специфики региона данное соглашение должно ответить интересам республики и сельской молодёжи.

Дмитрий Пекуровский — руководитель организации РССМ отметил, что Дагестан выбран не случайно, а благодаря свежим идеям, вроде «Начинающий фермер», которую растиражировали по стране и даже международно. Программа РССМ позволит оказать поддержку сельской молодёжи в возрасте 14-35 лет.