Дагестан приводит в порядок учет земельных участков

Регион получил 40 млн от федерального центра на проведение кадастровых работ. Совещание по проведению кадастровых работ прошло в правительстве под руководством вице-премьера Екатерины Толстиковой.

В обсуждении приняли участие представители Министерства имущества, Дагтехкадастра, комитета по архитектуре и Росреестра.

По информации Минимущества, в комплексных кадастровых работах примут участие 20 районов и 4 города.

Правильная кадастровая оценка поможет поставить на учет земли, а это принесет доход муниципалитетам. Установление стоимости земель уточнит границы земельных участков, местоположения зданий и объектов незавершенных строек.

Районы и города должны будут завершить комплексную кадастровую работу до 14 февраля. Соответствующее поручение администрации получили от Екатерины Толстиковой.