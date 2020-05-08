Дагестан присоединится к Общероссийскому исполнению песни «День Победы»

9 мая в 19.00 по местному времени в каждом регионе телеканалы прервут свое вещание для трансляции «минуты молчания», дабы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Сразу по ее окончании жителям всех населенных пунктов России предлагается встать у окна или выйти на балкон, держа в руках фотографию с портретом своего ветерана и спеть всем вместе знаменитую песню Давида Тухманова на стихи Владимира Харитонова «День Победы».

Всероссийскую акцию планируют поддержать учреждения культуры республики, творческие коллективы, профессиональные певцы и музыканты.

По всей республике будут слышны слова популярной песни «День Победы» в исполнении солистов Дагестанского Театра Оперы и балета, Даггосфилармонии, артистов хора Госансамбля песни и танца «Дагестан», Государственного Кизлярского Терского ансамбля казачьей песни, студентов Музыкальных училищ Махачкалы и Дербента и других творческих коллективов республики.

Присоединиться может любой желающий, ведь в условиях самоизоляции это прекрасная возможность поблагодарить наших дорогих ветеранов и вспомнить павших воинов, так доблестно защищавших Родину!

Организаторы акции Министерство культуры РФ, ассоциация «Духовое общество» имени Валерия Халилова, Музей музыки и Дом народного творчества имени В.Д. Поленова предлагают участникам снять свое выступление на видео и выложить его в соцсети с хэштегом #ПоемДеньПобеды.

С Наступающим Днём Великой Победы!