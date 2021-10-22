Дагестан примет участие в конкурсе Ростуризма

В Правительстве Дагестана обсудили развитие туризма. Рассмотрели положения национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», который находится на финальной стадии утверждения.

Сегодня в реестре маршрутной сети республики находится 45 паспортизированных турмаршрутов, в том числе 13 брендовых.

В условиях роста турпотока, важно развивать инфраструктуру. Решено реконструировать дороги, ведущие к 52-м туристическим объектам.

Абдулпатах Амирханов поручил активизировать работы по развитию туристической отрасли. Премьер сказал, что необходимо обеспечить участие Дагестана в конкурсе Ростуризма среди лучших проектов туристского кода центра города.