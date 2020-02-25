Дагестан построил 3 тысячи 600 гектаров рисовых чеков

Артём Здунов проверил рисовые поля в Бабаюртовском и Тарумовском районах. СПК Хунзахского района в Бабаюртовском районе строит рисовые чеки на площади 120 гектаров. Оросительно-дренажная система почти завершена.

Заросшие каналы очищают, разравнивают отвалы и заменяют гидротехнические сооружения. Республика направляет на эти цели 12 млн рублей.

Предприятие выпустит 540 тонн риса-сырца. Вода будет подана в каналы к началу марта.

Рисовое производство заработает также в селе Карабаглы Тарумовского района. Тем самым завершится второй этап инветспроекта ООО «Кавказ». Минсельхоз закончил первый этап в конце прошлого года. Инвестиции пойдут на реконструкцию дренажной системы и оросительных каналов.

На неиспользуемых землях сельхозназначения будут производить 1,3 тыс. тонн риса. Планируемая урожайность — 45 центнеров с гектара. Проект поможет трудоустроить 15 человек. Минсельхоз РД просубсидировал программу на 10,45 млн рублей. Полная стоимость проекта 54,5 млн рублей.

В прошлом году в Тарумовском районе построили 1 300 гектаров рисовых чеков. Комплекс для переработки риса появится в районе в течение года.

Инвесторы рассказали премьеру о нехватке мелиоративной техники. Артём Здунов поставил перед Правительством ряд задач.