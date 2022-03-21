Дагестан получит до 400 млн рублей на предотвращение безработицы в условиях санкций

Правительство РФ направит регионам порядка 40 млрд рублей на поддержку рынка труда и предупреждение безработицы в условиях санкций. Дагестан получит до 400 млн рублей.

Большая часть суммы пойдет на создание временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда.

Часть денег уйдёт на организацию профессионального обучения сотрудников промышленных предприятий, либо получение ими дополнительного образования. Оставшаяся часть средств будет израсходована на гранты некоммерческим организациям для проведения обучающих курсов по востребованным навыкам, открытию своего дела и регистрации в качестве самозанятых.