Дагестан получит 120 млн рублей на строительство «умных» спортивных площадок

Правительство страны выделит Дагестану 120 млн рублей на создание модульных спортивных залов и умных спортивных площадок. Распоряжение об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Так, в 2022 году республика получит 20 млн рублей, в 2023-м – 60, в 2024-м – 40. Всего регионам выделено более 90 млрд рублей. На эти средства в 84 субъектах страны будет построено более 80 модульных спортивных залов и почти 200 умных спортивных площадок.

Строительство ведется по федеральному проекту «Бизнес-спринт», который входит в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта».