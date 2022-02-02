Спорт

Дагестан получит 120 млн рублей на строительство «умных» спортивных площадок

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Правительство страны выделит Дагестану 120 млн рублей на создание модульных спортивных залов и умных спортивных площадок. Распоряжение об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Так, в 2022 году республика получит 20 млн рублей, в 2023-м – 60, в 2024-м – 40. Всего регионам выделено более 90 млрд рублей. На эти средства в 84 субъектах страны будет построено более 80 модульных спортивных залов и почти 200 умных спортивных площадок.

Строительство ведется по федеральному проекту «Бизнес-спринт», который входит в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта».

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