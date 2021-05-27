Экономика

Дагестан отметил День предпринимательства

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26 мая День российского предпринимательства отметили в Дагестанской госфилармонии имени Т.Мурадова. Перед гостями выступил Нюсрет Омаров — врио Председателя Правительства РД. Он отметил, что дагестанцы всегда отличались предприимчивостью, быстро осваивали новые рыночные отношения, легко адаптировались под перемены. Нюсрет Омаров подчеркнул важность совместной работы предпринимателей и власти для ускоренного восстановления экономики региона и рассказал о механизме стимулирования поддержки бизнеса путем кэшбэка налоговых отчислений.

В процессе мероприятия ряд предпринимателей был награжден различными ведомствами: Правительством РД, Агентством по предпринимательству и инвестициям, Аппаратом Уполномоченного по защите прав предпринимателей.

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