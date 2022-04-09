Дагестан отчитался Москве о рекордных почти 3 млн голов молодняка мелкорогатого скота

Директор департамента животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства РФ Дмитрий Бутусов встретился 8 апреля с замминистра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Эмином Шейгасановым, в рамках которой было должено о состоянии отрасли животноводства Дагестана. Из его доклада стало известно о рекордных показателях выхода молодняка мелкого рогатого скота: на 7 апреля этот показатель достиг 2,7 млн голов, что доходит до 96%. В сравнении с предыдущим годом — это выше на 15%.

Представитель республиканского Минсельхоза уточнил, что такой окот достигнут в том числе, благодаря мягкой зиме и хорошему запасу кормов.