Дагестан оказывает братскую помощь Михайловскому району

По поручению Главы Дагестана Сергея Меликова в поселке Михайловка побывала делегация под руководством первого заместителя руководителя Администрации Главы и Правительства РД Махача Омарова.

Местным жителям были переданы стройматериалы, средства гигиены, продукты питания. Кроме того, дагестанские специалисты изучали нужды людей, осматривали социальные объекты: школы, детские сады и больницы — для того, чтобы определить, какая помощь ещё понадобится.

Как отметил руководитель поселка Михайловка, люди не просят дать им рыбу, они просят об удочке, чтобы самим её ловить: а значит помощь будет заключаться в восстановлении инфраструктуры, транспорте, материалах для восстановления объектов.

Отдельно обсуждался вопрос летнего детского отдыха. По инициативе главы республики михайловским школьникам будет предложено восстановить силы в гостеприимном Дагестане.

Делегация пообщалась и с дагестанскими военнослужащими. Лично от Сергея Меликова им было передано специализированное тактико-техническое оборудование.