Дагестан нуждается в развитии мелиорации

Врио главы Минсельхоза Дагестана Абзагиром Гусейновым проведено совещание, где главным вопросом обсуждения явилось развитие мелиорации в Дагестане. В совещании приняли участие замглавы Минсельхоза Дагестана Шарип Шарипов, заместитель руководителя ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» Шамиль Османов и представители других смежных ведомств и глава Карабудахкентского района.

Мероприятие было направлено на пути решения проблемы мелиорации ряда районов Дагестана: Ботлихского, Каякентсого, Карабудахкентского и других. Проблема заключается в принудительной мелиорации — отношение полей производится путем использования насосных станций. Наряду с этим отсутствует субсидирование производителей сельскохозяйственной продукции. Данный вопрос Сергеем Меликовым поручено проработать.

Главой Минсельхоза РД поручено разработать проект, в рамках которого аграриям будут возмещены расходы на дополнительные энергозатраты.