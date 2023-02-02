Экономика

Дагестан назван привлекательным регионом для развития сельского туризма

Оставить комментарий

Минсельхоз России разрабатывает законопроект, который позволит фермерам легально заниматься сельским туризмом. Об этом изданию «Известия» сообщили в пресс-службе ведомства.

Среди приоритетных регионов Северного Кавказа для развития сельского туризма выделяют Дагестан и Северную Осетию – Аланию.

Предполагается, что проект будет готов к маю, а внесут его на рассмотрение Государственной Думы в ноябре. В ведомстве считают, что с его помощью можно будет развить сельский туризм в России. Так, фермеры смогут увеличить объемы продаж продукции и повысить за счет этого доходность производства.

Также читают:

Возродится ли вновь Амух?
В Дагестане может увеличиться турпоток из-за корон...
Перерабатывающие предприятия Дагестана готовы к пр...
Владимир Иванов проверил ход реализации проекта «М...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *