Дагестан назван привлекательным регионом для развития сельского туризма

Минсельхоз России разрабатывает законопроект, который позволит фермерам легально заниматься сельским туризмом. Об этом изданию «Известия» сообщили в пресс-службе ведомства.

Среди приоритетных регионов Северного Кавказа для развития сельского туризма выделяют Дагестан и Северную Осетию – Аланию.

Предполагается, что проект будет готов к маю, а внесут его на рассмотрение Государственной Думы в ноябре. В ведомстве считают, что с его помощью можно будет развить сельский туризм в России. Так, фермеры смогут увеличить объемы продаж продукции и повысить за счет этого доходность производства.