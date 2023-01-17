Дагестан направил очередную партию гуманитарной помощи для военнослужащих

17 января из Республиканского пункта формирования и отправки гуманитарной помощи отправили очередную партию груза для военнослужащих, участвующих в спецоперации. Как отметил заместитель начальника отдела общественных проектов Администрации Главы и Правительства Дагестана Рамазан Рамазанов, в состав груза вошли около 800 коробок с продуктами питания, средствами личной гигиены и прочими необходимыми для военнослужащих вещами. «Продолжается работа по формированию и отправке гуманитарной помощи, организованная по поручению Главы Дагестана Сергея Меликова. Республиканский пункт открылся в середине декабря и уже пользуется большой популярностью среди населения республики. Сюда приносят гуманитарную помощь неравнодушные жители со всей республики», — сказал Рамазан Рамазанов. Напомним, что пункт формирования и отправки гуманитарной помощи находится по адресу: Махачкала, проспект Имама Шамиля 31г.

Источник: https://mirmol.ru/novosti/dagestan-napravil-ocherednuju-partiju-gumanitarnoj-pomoshhi-dlja-voennosluzhashhih/