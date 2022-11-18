Дагестан намерен создать баланс цен в сфере туризма

На заседании Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что оказание платных туристических услуг увеличилось на 18,7% с финансированием в 6 млрд руб. Наряду с этим отмечается и рост цен на одни и те же услуги: туристический чек увеличился на 67%. Чек растёт и не зависит от улучшения качества предоставляемых услуг. В связи с этим председатель Правительства РД поручил выстроить сбалансированную ценовую политику, «не допускать необоснованного роста цен на туристические продукты, намеренно завышения стоимости услуг…»