Экономика

Дагестан налаживает производство цветной капусты

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На совещании в Правительстве обсудили план по выращиванию овощей. По словам Абдулмуслима Абдулмуслимова, в республике благоприятная почва для посева сельхозкультур.

Вице-премьер рассказал, что инвесторы намерены вложиться в производство кабачков и покупать продукцию у дагестанского производителя.

Дагестанская опытная станция изучает сорта кабачков и цветной капусты. Научные сотрудники отбирают наиболее подходящие для разведения в регионе сорта.

Правительство Дагестана ставит цель – не закупать импортные овощи, а сажать их у себя.

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