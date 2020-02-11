Дагестан налаживает производство цветной капусты

На совещании в Правительстве обсудили план по выращиванию овощей. По словам Абдулмуслима Абдулмуслимова, в республике благоприятная почва для посева сельхозкультур.

Вице-премьер рассказал, что инвесторы намерены вложиться в производство кабачков и покупать продукцию у дагестанского производителя.

Дагестанская опытная станция изучает сорта кабачков и цветной капусты. Научные сотрудники отбирают наиболее подходящие для разведения в регионе сорта.

Правительство Дагестана ставит цель – не закупать импортные овощи, а сажать их у себя.