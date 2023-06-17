Дагестан наладит поставку высокотехнологичной продукции в Узбекистан

В рамках ПМЭФ директор Центра поддержки экспорта Дагестана Руслан Абаскулиев презентовал участникам форума передовые разработки дагестанской компании ООО «Домалогика», которая заключила экспортный контракт на поставку измерительных датчиков для добычи урана. Представители дагестанской компании «Домологика» с узбекской компанией «Энергоприбор» заключили контракт на поставку высокотехнологичной продукции, производимой в Дагестане, на сумму более 3,5 млн. долларов. Данное соглашение весьма актуально в рамках переориентации экспорта и поставок товаров российского производства не смотря на санкционное давление. Как заявил гендиректор компании ООО «Домалогика» Хасай Юсупанов, соглашение было подписано в рамках содействия по линии Центра поддержки экспорта Дагестана. «Мы будем поставлять глубинные гидростатические датчики для предприятия по добыче урана, а также сами автоматизированные реле. Мы будем производить датчики для нефтегазовой отрасли – потенциал сотрудничества более 3,5 млн долларов», — заявил Юсупанов.

Источник: Мирмол