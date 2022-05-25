Дагестан начал заботиться о «старых камнях»

Дагестан наконец начал предпринимать реальные шаги по сохранению культурного наследия: впервые выделены средства по сохранению исторических культурных объектов республики.

В первую очередь финансирование предусмотрено до сохранения культурного наследия регионального значения: «Гунибской крепости» (1863-1867гг), «Здание, в котором в 1941-1944 гг. располагался эвакогоспитали N3187 и N5061» г. Махачкалы, «Дом Чупанова» в Хунзахе и др. Также не остался без внимания объект федерального значения — Нарын-Кала, где требуется реставрация ворот «Орта-капы».