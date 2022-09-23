«Дагестан» на «Волжской волне»

29 сентября в Саратове откроется Восьмая Международная книжная ярмарка-фестиваль «Волжская волна – 2022». Она стала одним из главных ежегодных культурных событий Саратовской области и соседних регионов. По предварительным данным, в ярмарке-фестивале примут участие не менее 100 экспонентов из 30 регионов РФ.

Уже не первый год традиционными гостями ярмарки-фестиваля являются издательства «Дагестан» и «Эпоха». В этом году на фестивале будет представлен художественно-публицистический журнал «Дагестан». В рамках книжной ярмарки «Волжская волна – 2022» будет проведено пленарное заседание и мероприятия, в которых примет участие главный редактор издания, публицист и художник Марат Гаджиев.

30 сентября на главной сцене книжного павильона состоится презентация журнала. Гостям фестиваля, среди которых будут и представители дагестанской диаспоры Саратовской области, представят выпуски 2022 года, а также новые книги дагестанских издательств.