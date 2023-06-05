Дагестан и Узбекистан планируют развивать торгово-экономическое сотрудничество

Дагестан и Узбекистан намерены развивать двусторонние торгово-экономические отношения, сообщила пресс-служба Правительства РеспубликиДагестан.

«Товарооборот между нашими регионами в 2022 году вырос на 80% в сравнении с 2021 годом, а экспорт увеличился более чем в 2 раза. У нас есть все возможности для дальнейшего развития и укрепления двусторонних торгово-экономических отношений», — приводятся в сообщении слова председателя правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова.

По его словам, приоритетные направления сотрудничества — поставка продукции стекольной и легкой промышленности, мебели, электромеханического оборудования, крупного и мелкого рогатого скота, рыбы, мяса птицы, минеральной и столовой воды.

«На сегодняшний день многие наши предприятия уже являются действующими экспортерами и имеют большое желание и возможности для расширения сотрудничества, в том числе предусматривающие строительство плодоовощехранилищ, теплиц и создания мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции», — цитирует пресс-служба Абдулмуслимова.

Вместе с тем, Председатель Правительства республики предложил рассмотреть возможность участия представителей Дагестана и Узбекистана в туристических выставках, форумах, фестивалях. Одним из важных аспектов, по словам Абдулмуслимова, остается также научно-образовательное и культурное сотрудничество между ВУЗами, взаимодействие институтов гражданского общества и общественных объединений, сотрудничество в сфере духовно-просветительской деятельности.

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