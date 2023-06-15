Дагестан и РусГидро подписали соглашение о сотрудничестве

Сегодня, 15 июня, в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума Республика Дагестан и РусГидро договорились о сотрудничестве.

Со стороны республики соглашение подписал глава Дагестана Сергей Меликов.

Оно направлено на технологическое партнерство и разработку долгосрочной программы использования водных ресурсов на территории республики. В частности, достигнута договоренность об участии компании в подготовке предложений по актуализации схем водоснабжения и водоотведения региона.

Стороны планируют разработку концепции развития эффективной инфраструктуры водоотведения малых населенных пунктов Дагестана. Группа РусГидро планирует оказывать услуги инженера-консультанта по модернизации существующих объектов инфраструктуры и строительству новых технологических зон. Реализация достигнутых договоренностей будет базироваться на применении российских технологий. Одним из перспективных направлений сотрудничества станет исследование и обоснование эффективного использования геотермального потенциала региона для нужд энергообеспечения локальных потребителей.

К выполнению работ планируется привлечь инжиниринговый комплекс Группы РусГидро, объединяющий ключевые проектные и научные организации России и обладающий уникальным опытом работы на гидроэнергетических объектах в России и за рубежом: Институт Гидропроект и Ленгидропроект, ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева, Мособлгидропроект, комплексное инженерное предприятие АО «ХЭТК» и НИЦ на о. Русский.

РусГидро имеет многолетний опыт плодотворного сотрудничества с Республикой Дагестан. Здесь работает крупнейший филиал РусГидро, объединяющий 16 гидростанций, в том числе самую мощную на Северном Кавказе – Чиркейскую. Помимо этого, идет проектирование Могохской ГЭС. Новый гидроэнергетический проект реализуется по программе ДПМ ВИЭ и предусматривает строительство ниже действующей Гоцатлинской ГЭС на реке Аварское Койсу гидроэлектростанции мощностью 49,8 МВт, которая в среднем в год будет вырабатывать 176 млн кВт.ч возобновляемой, экологически чистой электроэнергии.