Дагестан и Азербайджан подписали соглашения о сотрудничестве по нескольким направлениям

В эти дни в городе Баку проходит бизнес-миссия дагестанских предпринимателей. Возглавил делегацию республики директор Центра поддержки экспорта Дагестана Руслан Абаскулиев.

Встреча туроператоров началась с приветсвенного слова Торгового представителя России в Азербайджане Руслана Мирсаяпова. В ходе плодотворных встреч и переговоров ассоциации тур операторов двух республик достигли договоренностей по взаимному сотрудничеству в сфере туризма. Туроператоры Дагестана и Азербайджана презентовали туристический потенциал своих республик и обсудили создание совместных тур маршрутов. Также договорились о приезде тур операторов Азербайджана в Республику Дагестан.

Другое соглашение уже затрагивает продвижение товаров строительного сектора Дагестана через шоу-рум в Баку.

Для этого было подписано соглашение между Центром поддержки экспорта РД с Green Stream.