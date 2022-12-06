Дагестан и Азербайджан будут расширять экономическое сотрудничество

Дагестан и Азербайджан планируют расширять экономическое сотрудничество.

Находясь с рабочей поездкой в Азербайджане, Сергей Меликов обсудил перспективы торгово-экономического сотрудничества с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

Говорили о расширении товарооборота, развития транспортного коридора «Север-Юг», взаимодействия в сферах АПК и туризма, реализации инвестиционных проектов, сотрудничества в сфере культуры, в том числе в рамках празднования 100-летия Расула Гамзатова.

Сергей Меликов подчеркнул, что Дагестан с Азербайджаном связывают многовековые отношения дружбы и сотрудничества.

«Азербайджан является динамично развивающейся страной. 22 февраля нынешнего года была подписана декларация о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, которая охватывает важнейшие сферы взаимодействия между государствами и выводит отношения между двумя странами на новый уровень», – напомнил Сергей Меликов.

Говоря о приоритетных направлениях сотрудничества, глава Дагестана в том числе отметил: «Сегодня мы заинтересованы в развитии международного транспортного коридора «Север-Юг». В этой связи опыт Азербайджана по выстраиванию правильной транспортной логистики очень полезен для нашей республики».

Среди прочих направлений Сергей Меликов остановился на развитии проектов в сферах туризма и АПК, в первую очередь – в области перерабатывающей промышленности.

Отдельное направление – развитие культурных связей. «В следующем году мы отмечаем 100-летие со дня рождения нашего поэта Расула Гамзатова. Некоторые культурно-просветительские мероприятия запланированы к проведению в Азербайджане», – отметил Сергей Меликов.

Микаил Джаббаров заявил, что стороны связывают добрососедские отношения и Азербайджан заинтересован в их дальнейшем развитии.

Он подчеркнул особую значимость развития коридора «Север-Юг». В этой связи Министр экономики АР поблагодарил главу Дагестана за содействие в повышении пропускной способности пунктов пропуска на госграницах, что обеспечивает скорейшее прохождение грузов по маршруту МТК «Север-Юг». «Обычно в это время года в предыдущие годы мы наблюдали намного больше сложностей с взаимным прохождением грузов. На сегодняшний день эта работа идет в плановом режиме, показатели хорошие», – заявил он.