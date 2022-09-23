Дагестан готовится отпраздновать юбилей столицы

В Махачкале в большом зале Русского театра ежедневно проходят репетиции, в которых принимают участие юноши и девушки – воспитанники детских школ искусств города. Обеспечить по-настоящему слаженную работу такого количества участников разных возрастных групп – вот основная задача репетиций.

«Задача сложная, когда в блоке около 500 человек, но поразительно, насколько много желающих. Участвовать хотят все дети. Очень помогают педагоги, выкладываются на полную», – делится впечатлениями главный режиссёр-постановщик Людмила Байкова, специально приглашённая из Москвы.

Флешмоб и постановка, в которых участвуют сотни человек, станут одним из главных событий концерта в знак поддержки махачкалинцами российских ребят, которые исполняют воинский долг во время спецоперации на Украине.

Концерт пройдёт 25 сентября в 19:30 часов на площади им. В. Ленина.