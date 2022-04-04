Дагестан готовится к Параду Победы

Заместитель председателя правительства Рамазан Джафаров провёл совещание по подготовке к празднованию Дня Победы.

Традиционно главным мероприятием 9 мая станет торжественный Парад Победы и митинг, который будет проходить на площади им. Ленина в Махачкале. Сразу после Парада Победы стартует торжественное шествие к Вечному огню и возложение венков, цветов к могилам павших воинов.

В этот же день Махачкала примет участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк». В состав участников акции войдут представители практически всех муниципалитетов республики, которые в День Победы пронесут портреты своих родных и близких в память о поколении Великой Отечественной войны. К акции может присоединиться любой желающий. По окончании шествия на нескольких площадках города будут организованы концертные программы.

Военный Парад, по информации представителей Каспийской флотилии, пройдёт в Махачкале и Каспийске.

После парада в Каспийске на ул. Халилова с 12:00 до 17:00 будет организована выставка вооружения и военной техники, праздничный салют запланирован на 22:00.