Экономика

Дагестан будет развивать новые маршруты совместно с федеральными туроператорами

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Власти региона планируют сотрудничать с компаниями «Интурист» и Fun&Sun.

«Соглашение предусматривает развитие сотрудничества в рамках создания и продвижения межрегиональных туристских маршрутов, проходящих по территории Дагестана для привлечения дополнительных туристских потоков», — говорится в сообщении.

Туризм в Дагестане

Количество туристов, посещающих Дагестан, растет с каждым годом. Так, по итогам 2021 года турпоток в республику впервые превысил 1 млн человек, рост по отношению к предыдущему году составил 29,1%. Для создания современной туристической инфраструктуры в настоящее время в республике формируются пять кластеров: Дербент, Сулакский каньон, Ачикольские озера, а также прибрежный и горный. Прибрежный кластер будет сосредоточен на развитии пляжного туризма.

В новость внесена правка (22:33 мск) — передается в связи с исправлением названия туристического оператора и должности, верно — председатель совета директоров Fun&Sun.

Источник: ТАСС

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