COVID-19 рубар гIачихьая профилактикайин календардигI

Хъучавея цIае исан хIа ягъар, амма инсанарис ачухъвел адава ме агьал ая коронавирус агъа итталихъас. Кьанди хье хIуькуматин Минздравди тастикь акьуне приказдин кIедж ме агьал ая COVID-19 агъа итталин рубар гIачихьая агъаф профилактикайин рубарин календардигI.
Садпеф ме руб йирхIуна маджбур идеттар — 60 исалас вартт хьуттар, хронический иттал кеяттар, больницабури кар аркьа инсанар, хъара соц работникар.
Iудпеф ме руб йирхIуна маджбур идеттар — военныйбур.
Хьибудпеттар мебурикес — муниципалитетиъ кар аркьа инсанар, хъара мисагI гIачархьая шиникквар 12-17 исар хьуттар. Шиниккварис ата руб ме итталин аттархьуная цIае джура, «Спутник М» агъаф, атаф ме руб дадар бабарин ахтигьар фай э. Ке удигьай хъучатасе ме руб итта шиникквар хъая дадар бабарис. КIилди мишттин курар аркьаяф фиштти ичира ме иттал чIукь хьурай пуна, хъара сасра джура ме итталин бадил дахьас. Ме вея цае исан сасра хIаягъар хъучаверегунас итталин хьил гулурай пуна.
Наибет Гасукаева