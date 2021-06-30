Чтоб победить пандемию, нужно привить 70% жителей страны

Сегодня все медики страны обращаются к населению с призывом пройти вакцинацию от коронавируса. Напоминая, что победить пандемию можно, если вакцинируются 70% населения страны.

С призывом о прохождении вакцинации к жителям Агульского района обратилась врач-терапевт районной больницы Рамазанова Фатимат Нурадиновна.

«Я как врач-терапевт сталкиваюсь с людьми разного возраста. За все время пандемии видела немало заболевших людей, у которых болезнь протекала индивидуально. Наиболее тяжело перенесли этот вирус люди старшего возраста. Почему? Потому что в таком возрасте у них слабый иммунитет и растет количество хронических заболеваний, которые и поспособствовали тяжелому протеканию инфекции. В связи с чем, как только началась вакцинация, они были включены в список первоочередных лиц, которые должны привиться. Безусловно, это касалось и лиц других возрастных групп.

Этот вирус очень коварен!

Наверно, наслышаны, что в столице идет третья волна, так называемого индийского вируса – дельта. По словам эпидемиологов, эта волна еще сложнее будет протекать, так как этот штамм вируса считается наиболее опаснее предыдущих. Мы всячески должны стараться, чтоб эта волна вируса до нас не дошла. Самый обоснованный и действенный способ остановить пандемию — это вакцинация.

И поэтому нам необходимо интенсивно вакцинироваться, стабильно и аккуратно носить маски, и тогда мой прогноз весьма оптимистический на исход новой волны. Пик инфекции отступит без острого ухудшения ситуации.

А тем, кто отказывается вакцинироваться, могу только сказать: «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих», — подытожила Нурадиновна.

Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники