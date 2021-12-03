Что такое QR-код

QR-код впервые придумал Масахиро Хара. В 1995 году инженер представил миру штих-код, сохраняющий информацию в двоичном формате. Мог ли менеджер предположить, что через пару десятков лет его изобретение будет использовано для спасения людских жизней? Он признается, что нет.

Однако, казалось бы, самые немыслимые сюжеты со временем становятся реальностью. Сегодня QR-код – это данность, от которой пока никуда не деться. Он стал обязательным условием для посещения мест массового скопления людей. В России QR-код необходим в случае, если вы решили посидеть, например, в кафе. В данную группу входят и другие учреждения массового скопления людей, где угроза инфицирования становится особенно явной. Все это обусловлено тем, что коронавирус передается, в том числе и через воздух, что приводит к массовым заражениям. Кроме того. QR-код стал обязательным условиям при проезде на общественном транспорте и при посещении магазинов.

Альтернативой QR-коду может послужить отрицательный ПЦР-тест или документ, что вы уже переболели COVID-19.

Будьте в курсе современных тенденций, позаботьтесь о своевременном прохождении процедуры вакцинации, что автоматически сделает вас обладателем своего личного QR-кода.

Магомедова Алёна