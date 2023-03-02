Культура

Что мы защищаем?

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Показ документального фильма дагестанского автора Умай Ибрагимовы «Что мы защищаем?», демонстрирующий реальные истории военнослужащих СВО и жителей фронтовых территорий, посетил Сергей Меликов.

Кинокартина отсылает к статье 1941 года с таким же названием в газете «Правда». Работа снята в зоне СВО, корреспонденты и операторы в сложнейших условиях военных действий проводили съёмки.

Комментируя кинокартину Сергей Меликов процитировал Александра lll: «Во всем свете у нас только два верных союзника — наша армия и флот. Все остальные при первой же возможности ополчения против нас».

На РГВК «Дагестан» ленту «Что мы защищаем?» продемонстрируют сегодня в 21.25.

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