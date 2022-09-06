Общество

Члены организации «Офицеры России» приняли участие в памятном мероприятии в Новолакском районе

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Вчера, 5 сентября, делегация во главе с и.о. главы МО «Новолакский район» Сулейманом Рамазановым, Первым заместителем Постоянного представителя РД при Президенте РФ, полковником Табиром Маликовым и помощником Главы РД Саидом Маматхановым провели памятное мероприятие, посвященное событиям сентября 1999 года, когда в мирный район вторглись вооруженные до зубов отряды бандформирований.

Так, в селе Тухчар Новолакского района члены организации «Офицеры России» совместно с местными властями, военнослужащими 96-го полка оперативного назначения Росгвардии, сотрудниками правоохранительных структур, друзьями и родителями погибших почтили память бойцов внутренних войск, погибших от рук боевиков, возложили цветы к памятнику и стеле.

К мероприятиям, нести вахту, привлечены и учащиеся Тухчарских школ. Завершилось мероприятие вручением почетных грамот от представителей организации «Офицеры России».

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