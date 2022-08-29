Член Общественной палаты РД Ян Иванов: Я горд, что могу назвать Муртазали Гасангусейнова своим братом

Член ОП Дагестана Иванов Ян выступил одним из организаторов прошедшего волейбольного турнира памяти братьев Гасангусейновых. Турнир проводится ежегодно по поручению Главы Республики Дагестан Сергея Меликова. Иванов Ян вместе с командой единомышленников принял активное участие в организации соревнования в Гоор-Хиндах Шамильского района, которые прошли 27-28 августа. В течении двух дней в играх приняли участие более 20 команд разных возрастов. Победителем турнира стала команда из Голотль.

«Муртазали Гасангусейнов для всех нас — пример стойкости духа, железной силы воли и нравственных ориентиров. Это очень сильный человек, у которого можно многому поучиться. Есть такие события, которые запоминаются на всю жизнь. Знакомство и общение с Муртазали – одно из таковых. Я горд, что мне довелось организовывать мероприятия, которые вызывают добрые, положительные эмоции семьи нашего Брата Муртазали Гасангусейнова», – сказал Иванов.