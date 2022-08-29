Общество

Член Общественной палаты РД Ян Иванов: Я горд, что могу назвать Муртазали Гасангусейнова своим братом

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Член ОП Дагестана Иванов Ян выступил одним из организаторов прошедшего волейбольного турнира памяти братьев Гасангусейновых. Турнир проводится ежегодно по поручению Главы Республики Дагестан Сергея Меликова. Иванов Ян вместе с командой единомышленников принял активное участие в организации соревнования в Гоор-Хиндах Шамильского района, которые прошли 27-28 августа. В течении двух дней в играх приняли участие более 20 команд разных возрастов. Победителем турнира стала команда из Голотль.

«Муртазали Гасангусейнов для всех нас — пример стойкости духа, железной силы воли и нравственных ориентиров. Это очень сильный человек, у которого можно многому поучиться. Есть такие события, которые запоминаются на всю жизнь. Знакомство и общение с Муртазали – одно из таковых. Я горд, что мне довелось организовывать мероприятия, которые вызывают добрые, положительные эмоции семьи нашего Брата Муртазали Гасангусейнова», – сказал Иванов.

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