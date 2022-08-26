Число зарегистрированных самозанятых в Дагестане достигло 150 тысяч

Показатели проекта исполнены на 1000%.

Первый вице-премьер Руслан Алиев в рамках заседания Совета при Главе Республики Дагестан по стратегическому развитию и проектной деятельности в Дагестане под руководством Председателя Правительства Республики Дагестан Абдулмуслима Абдулмуслимова отметил, что в республике реализуется отдельный региональный проект, направленный на поддержку самозанятых граждан.

«Для достижения показателей регионального проекта количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» должно было составлять 14,7 тыс человек. На сегодняшний день их 150 тыс человек. Исполнение более чем 1000%.

Также в рамках проекта самозанятым гражданам выданы микрозаймы на сумму 3 млн рублей, более 50 самозанятых прошли обучение и мастер-классы, 8 самозанятым обеспечено участие в международной выставке легкой промышленности», — рассказал он.