Число лиц, подлежащих вакцинации, увеличилось

Сегодня, 26 апреля, совещание под руководством главы Агульского района началось с докладов об оперативной обстановке в муниципалитете.

Первый из докладчиков, представитель ОМВД Иса Курбанов, сообщил об отсутствии каких-либо происшествий за прошедшую неделю и напомнил о проводимых операциях «Тонировка» и «Симкарта».

Руководитель Агульской ЦРБ Рамис Курбанмагомедов в свою очередь сообщил о намерении свернуть имеющиеся 3 койко-места в ковид-госпитале, по выявленным случаям коронавирусной инфекции граждане будут направляться в ближайшие районы и в город Дербент. Также он отметил проводимую работу по вакцинации в селах муниципалитета. «Нам в районе надо привить 3500 человек. Вакцина поступает. Надо сделать акцент на лицах старше 65 лет», — сообщил Курбанмагомедов.

Комментируя доклад представителя здравоохранения касаемо увеличения числа граждан, подлежащих вакцинации, Закир Каидов призвал руководителей организаций не сбавлять темпы в прохождении вакцинации. «Нужно привиться, это сомнению даже не подлежит, тем более, если нам увеличили квоту по вакцинации. На сегодняшний день другого более безопасного пути, кроме вакцинации, нет. Это не делается с каким-то злым умыслом, в этом не должно быть никаких сомнений», — напомнил Каидов.

Кроме того, глава муниципалитета привел примеры из практики, когда люди, в школьные времена не показавшие высокие результаты в учебе, в частности по химии, сегодня вдаются в подробности и выясняют, из чего сделана вакцина от коронавирусной инфекции.

Представитель ПЧ Ибрагим Ибрагимов в свою очередь также отметил ситуацию на территории муниципалитета как спокойную. Во избежание случаев возгорания лесного массива как в Акушинском районе глава района призвал руководство ПЧ совместно с главами сельских поселений провести разъяснительные беседы с руководителями сельхозпредприятий, пастухами, животноводами, чтобы не сжигали сухую траву.

Руководитель райэлектросетей Изамудин Шабанов сообщил о единичных случаях отключения электроэнергии в муниципалитете. Вопрос электроснабжения поддержал заместитель главы муниципалитета Назим Юсуфов, который сообщил о низком напряжении. «Лично измерил вчера и позавчера. Напряжение 180 Вт. Приборы отказываются работать. Люди жалуются», — сообщил заместитель.

В случаях, когда отключения и низкое напряжение связано с ремонтным работами на электролиниях, глава муниципалитета попросил Изамудина Шабанова публиковать информацию на соответствующих ресурсах, чтобы жители муниципалитета были в курсе. «Надо население информировать, почему в данное время у нас напряжение слабое», — отметил Каидов.

Руководитель ЦЗН Зарема Шабанова сообщила о действующей программе субсидирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сумме до 50 тыс.руб, в случае трудоустройства безработных, стоящих на учете в ЦЗН.

Также был затронут вопрос тестирования на раннее выявление потребления наркотических средств школьниками старших классов.

В конце совещания глава муниципалитета призвал руководителей организаций и учреждений не расслабляться, создать графики дежурств в праздничные и выходные дни и принять участие в предстоящем празднике Дня Победы.

Камиль Мирзоев