Через «Почту России» можно отправить письмо или посылку в зону СВО

Родные и близкие военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, написав письмо или оформив посылку, могут передать их для отправки через ближайшее отделение почтовой связи «Почты России».

Поступившие отправления сортируются по направлениям и отправляются через фельдъегерско-почтовую службу в зону проведения СВО для дальнейшей передачи воинскому почтальону и вручения военнослужащим лично в руки.

Для уточнение номера воинской части можно позвонить в военкомат или прийти, сотрудники военного комиссариата всё выяснят в короткие сроки.

Адрес при отправке сообщений или посылок следующий: 103400, город Москва-400, номер воинской части.