Через аэропорт Махачкалы иностранцы смогут попасть в Россию по единой электронной визе

Махачкалинский аэропорт «Уйташ» включен в перечень пунктов пропуска, через которые иностранные граждане могут въезжать в страну на основании единой электронной визы.

Правительство Российской Федерации подписало соответствующее распоряжение в октябре 2021 года.

Электронная виза действует на территории всей страны. Пересечь границу можно через пункты пропуска во многих регионах, и путешествовать – по всей стране. Получить документ можно для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок.

Виза оформляется онлайн и не требует дополнительных документов для подтверждения цели поездки в Россию.