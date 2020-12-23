Череда открытий школ района после капитального ремонта продолжается

Празднование по случаю завершения ремонтных работ состоялось в МКОУ «Фитинская СОШ». Данное учебное заведение нуждалось в скорейшем ремонтировании, здесь были прогнившие полы, сырость, неуютная обстановка. Мастера по поручению главы Закира Каидова провели обширный спектр работ, которые позволили диаметрально изменить интерьер школы.

Светлые классы, комфортная температура, общий визуальный баланс всех помещений школы. Это смогли оценить и гости торжественного открытия, которое состоялось 21 декабря. Мероприятие посетил и глава муниципалитета. Закир Гусейнович пожелал всему педагогическому коллективу успехов и процветания, а ученикам — новых достижений.

Директор школы Магадаев Вадим Эмиралиевич выразил благодарность руководству района за проведение данных мероприятий, дополнив, что в такой школе и работать, и учиться не просто приятно и комфортно, но ещё более ответственно и почетно.

Источник: Пресс-служба Агульского района