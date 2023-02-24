Чемпионат России пройдет в Каспийске

На прошлой неделе состоялось несколько борцовских турниров: в Каспийске состоялся чемпионат Дагестана, в Иране – Кубок мира среди клубных команд, ну и наконец – в нашей республике пройдет чемпионат России по вольной борьбе.

Семь золотых – у Махачкалы

В Каспийске, во Дворце спорта имени Али Алиева прошел чемпионат Дагестана по вольной борьбе на призы олимпийского чемпиона Загалава Абдулбекова. По итогам соревнований махачкалинцы завоевали 25 медалей – 7 золотых, 7 серебряных и 11 бронзовых. В копилке хасавюртовцев 12 медалей (3-3-6).

Борьбу за награды турнира вели более 250 спортсменов в десяти весовых категориях. Отметим, в этот раз чемпионат Дагестана прошел в старом формате – с ежедневным определением медалистов.

В марте в Хасавюрте пройдёт чемпионат СКФО, на эти соревнования путевки получили борцы, занявшие с 1-го по 5-е места в каждом весе. В итоге были отобраны 32 борца из Махачкалы, 24 из Хасавюрта, 2 борца отобрались из Каспийска и по одному из Левашинского и Карабудахкентского районов.

Кубок мира – у Ирана

В Тегеране победой команды «Банк Шахр» из Ирана завершился Кубок мира по вольной борьбе среди клубов. В решающем матче иранцы выиграли у российской команды 6:4.

Всего в турнире приняли участие шесть команд. В группе А команда из Ирана легко выиграла у соперников из Казахстана – 9:1 и Грузии – 10:0, а в группе Б Россия победила Индию – 9:1 и Армению – 9:1. Правда, всерьез к этому турниру отнеслись лишь иранцы и российские борцы, тогда как представители других команд даже не привезли полные составы.

В итоге предсказуемо в финале встретились иранцы и россияне. Отметим, что хозяева ковра были усилены двумя дагестанскими легионерами Абдулмеджидом Кудиевым и Магомедрасулом Газимагомедовым.

Лучших борцов ждут в Каспийске

Чемпионат России по вольной борьбе во второй раз в новейшей истории пройдет в Каспийске и состоится 13-19 июня. Напомним, в 2015 году в Дагестан приезжали сильнейшие вольники России.

Тогда чемпионами России стали Виктор Лебедев (57 кг, Якутия), Александр Богомоев (61 кг, Иркутск), Ильяс Бекбулатов (65 кг, Дагестан), Магомедрасул Газимагомедов (70 кг, Дагестан), Аниуар Гедуев (74 кг, Кабардино-Балкария), Абдулрашид Садулаев (86 кг, Дагестан), Абдусалам Гадисов (97 кг, Дагестан) и нынешний главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов (125 кг, Алания).

Источник: https://dagpravda.ru/sport/chempionat-rossii-projdet-v-kaspijske/