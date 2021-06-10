«Бюджет республики на ближайшие годы будет ориентирован на социальные нужды»

Сергей Меликов, находясь на посту руководителя Дагестана больше полугода, запустил механизмы решения проблем, которые годами оставались без внимания, сформировал новую команду, организовал «прямую линию» с населением и создал личный аккаунт в Инстаграме для того, чтобы быть ближе к людям и услышать их объективное мнение по злободневным вопросам. Подробно о ситуации в республике и мерах по улучшению качества жизни населения он рассказал в интервью «Интерфаксу».

— Сергей Алимович, какие направления развития республики Вы считаете приоритетными?

— На сегодняшний день в Дагестане существуют четыре очень важные проблемы. В первую очередь, это вопросы, связанные с земельно-имущественными отношениями. Они негативно отражаются на привлечении инвесторов в республику, препятствуют освоению тех средств, которые мы получаем по федеральным и региональным программам. Сегодня земельные участки и находящееся на них имущество не всегда соответствуют законодательным нормам, которые определяют их статус. Отсюда и свыше 400 домов в городах, которые до сих пор не введены в эксплуатацию по причине того, что были допущены нарушения при их строительстве. Отсюда и многие объекты незавершенного строительства, которые остаются актуальными для нашего региона. По этой же причине возникают трудности с выбором и формированием земельных участков под социально значимые объекты, со строительством и ремонтом дорог. С ноября мы пытаемся провести проверку правомерности установления тех или иных отношений и ввести их в правовое поле. Процесс, к сожалению, долгий, но мы над этим работаем.

Вторая проблема – это ситуация в топливно-энергетическом комплексе. Состояние электросетей и газового хозяйства в Дагестане, несмотря на принимаемые меры, остается на зачаточном уровне. Огромное количество объектов ТЭК нуждаются в реконструкции, в тщательном подходе к их эксплуатации. Большое и крайне негативное влияние оказывают огромные долги, которые мы сегодня имеем перед ресурсоснабжающими организациями. Задолженности образовались не только из-за неплатежеспособности населения, а, в первую очередь, из-за неплатежей частных и бюджетных организаций. Формируется замкнутый круг: долги перед «Россетями» и «Газпромом» негативно отражаются на реализации инвестиционных программ. Мы активно ищем пути выхода из этой ситуации, подходим к этому вопросу системно.

Третий блок – проблемы, связанные с водоснабжением и водоотведением. Начиная от этой длительной истории с неработающим махачкалинским коллектором, в результате чего сточные воды сбрасываются в Каспий, заканчивая очистными сооружениями, которые находятся в убогом состоянии в большинстве районов Дагестана. Мы работу уже начали. Сегодня мы вносим коррективы в проекты ранее принятых решений по очистным сооружениям в Кизляре, Буйнакске, Хасавюрте, Избербаше и Дагестанских Огнях.

Отмечу, что эта проблема распространяется на всю сферу ЖКХ в целом, потому что водоканалы в разных городах и районах не работают в той мере, в которой хотелось бы. Некоторые вообще находятся в предбанкротном или банкротном состоянии. Сейчас рассматриваются вопросы консолидации этих организаций и единого эффективного руководства ими.

Другая проблема – обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО). На протяжении многих лет вопросы, связанные с ТКО, в республике не решались. Мы уже создали два МУПа, которые взяли на себя ответственность за вывоз отходов, прежде всего из крупных городов. Этот вопрос еще не решен в горных районах, сельских поселениях. Его решить было невозможно, потому что системы обращения с ТКО в Дагестане не было, и пока еще нет. Нет даже территориальной схемы, по которой мы могли бы четко просчитывать потребности и возможности. Нет места расположения контейнерных площадок. Нет ни одной оборудованной по современным нормам площадки для сбора мусора.

Мы наведем порядок с мусором, но для этого нужна правильная система. Исходя из нее, мы должны планировать собственные финансовые средства, получать финансовую поддержку из федерального центра.

— Когда может быть принята территориальная схема обращения с ТКО?

— Мы работаем над ее созданием, но этот процесс длительный и сложный. Думаю, к сентябрю текущего года мы завершим ее разработку. Тогда и определим, сколько у нас должно быть маршрутов, заводов, площадок, контейнеров. Под эту схему мы будем закладывать денежные средства, которые помогут нам реализовать все наши планы. Я надеюсь, что федеральные органы исполнительной власти помогут в решении этих задач. В течение 2022 года мы эту систему будем налаживать, приобретать необходимые средства, транспорт, проектировать и строить контейнерные площадки, мусорные предприятия различного назначения. Но уже сейчас ряд мер, позволяющих не создавать так называемый мусорный коллапс, мы приняли.

— Оцените, пожалуйста, состояние агропромышленного комплекса республики. Какие задачи ставите на текущий год?

— Дагестан — аграрная республика, и агропромышленный комплекс всегда являлся социально значимым сектором экономики. Он располагает потенциалом, способным обеспечить в полном объеме потребности населения, поставить на рынок значительные объемы зерна, картофеля, овощей, плодов и винограда и внести существенный вклад в укрепление экономики.

В настоящее время 50% реального сектора принадлежит сельскому хозяйству. Дагестан занимает первое место среди субъектов России по поголовью овец, производству шерсти и винограда, второе место – по численности крупного рогатого скота, производству овощей и третье – по производству плодов.

В прошлом году мы обеспечили рост объемов валовой продукции сельского хозяйства до 141,4 млрд рублей. Полученный положительный результат в развитии отрасли имеет особую ценность, поскольку достигнут в условиях продолжительной засухи и длительных иссушающих ветров на севере республики, прошедшей волны заболеваний коронавирусом, а также раннего нашествия саранчовых вредителей, которое ставило под угрозу урожай.

Во многом это результат налаженной системной работы по развитию отрасли и ощутимой государственной поддержки, в первую очередь со стороны федерального центра. В то же время устойчивое развитие АПК республики в долгосрочной перспективе требует определения приоритетных направлений развития с учетом изменяющихся условий внутренней и внешней среды, что и обусловливает необходимость определения точек роста.

— Каковы, по Вашему мнению, основные точки роста дагестанского АПК?

— В первую очередь, речь идет об эффективном и рациональном использовании земель сельскохозяйственного назначения. Сейчас нет достоверной информации о землепользователях, фактически обрабатывающих землю. Широко распространенной является практика, когда земельные площади формально закреплены за одними сельхозтоваропроизводителями, которые в одних случаях не функционируют, а в других, в нарушение всех норм и положений законодательства, руководителями хозяйств самовольно передаются в аренду.

Еще одно направление – это интенсивное развитие садоводства. За последние годы с помощью господдержки мы посадили более 6 тыс. га садов, из которых около половины – интенсивного типа.

Перспективно и развитие овощеводства. Несмотря на то, что Дагестан занимает ведущее место среди регионов России по производству овощей, в республике в период межсезонья не хватает овощной продукции собственного производства. В результате республиканский рынок заполнен импортной продукцией. Существенным резервом дальнейшего развития отрасли является овощеводство защищенного грунта.

Хорошими темпами развивается рисоводство. Только за последние 5 лет площадь под этой культурой выросла в 2,2 раза и составила 23 тыс. га. Параллельно развиваем и переработку риса — сегодня мощности этих производств в республике доходят до 310 тонн в сутки.

Разумеется, ведущей отраслью сельского хозяйства Дагестана, для развития которого имеются самые благоприятные условия, является виноградарство. И наша стратегическая задача – увеличить производство за счет ввода новых и омолаживания существующих площадей виноградников, увеличения их продуктивности.

Если говорить о животноводстве, то Дагестан – один из регионов с крупнейшим поголовьем мелкого рогатого скота – 4,5 млн голов по итогам прошлого года, а объем производства баранины в живом весе достиг 66 тыс. тонн. Однако нашей республике присуща уникальная отгонная система ведения овцеводства, при которой овцепоголовье дважды в год перегоняется или перевозится автотранспортом с одних сезонных пастбищ на другие, что требует дополнительных затрат.

Уверен, что при максимальном использовании потенциала агропромышленного комплекса, активном взаимодействии с федеральным центром в вопросах оказания государственной поддержки с правильно расставленным приоритетами, мы сможем решить стоящие перед нами задачи.

— Какие вопросы Вы бы выделили как приоритетные в социальном блоке?

– После этих четырех хозяйственных проблем к следующему блоку я бы, действительно, отнес социальную проблематику. Прежде всего, это образование и здравоохранение. Бюджет, который будем принимать на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, я бы хотел ориентировать больше на социальные нужды. К примеру, меня глубоко возмутила история, связанная с выплатами ветеранам Великой Отечественной войны. Они с 2010 года получали по 2 тысячи рублей. Как сегодня можно ветерану войны давать 2 тысячи? В срочном порядке, опять же благодаря динамичной работе правительства республики, мы внесли изменения в соответствующие документы, чтобы уже с июня текущего года они получали ровно в десять раз больше ежемесячных выплат. Сейчас они будут получать по 20 тыс. рублей.

Также прорабатываются меры, если не системные, то хотя бы разовые, для оказания помощи многодетным семьям, инвалидам и другим социальным группам, которые в этом нуждаются. И я бы хотел, чтобы принимаемый на следующий год бюджет, при всех имеющихся хозяйственных проблемах, был ориентирован на помощь этой категории населения.

Образование и здравоохранение Дагестана нуждаются не только в реформировании, но и в полной перезагрузке. История с пандемией наглядно показала состояние здравоохранения региона. К тому же, имея в наличии огромное количество высококвалифицированных врачей, дагестанцы выезжают лечиться за пределы республики. К сожалению, у нас первичное звено здравоохранения хромает. Возможно, эта проблема существует по всей стране, но у себя в регионе хотим подойти к ее решению отдельно.

Также имеются проблемы в сфере образования – начиная со школ, заканчивая инфраструктурой. Вроде бы новая школа, построенная недавно, но не отвечает современным требованиям, в том числе и по оснащению. Поэтому сегодня активно работаем с коллегами из федеральных органов исполнительной власти и других регионов для того, чтобы исправить эту ситуацию. Дагестанцы не должны жить хуже, чем жители других регионов. Даже те средства, которыми мы сегодня располагаем, при их рациональном использовании и правильном распределении могут дать больший эффект.

В этом году я планирую побывать во всех районах. В тех районах, которые уже посетил, имеются одни те же проблемы, связанные со светом, газом, дорогами, школами, больницами и так далее. И их озвучивает местное население.

— Насколько перспективной, на Ваш взгляд, является туристическая сфера в Дагестане?

— Республика Дагестан в силу уникального сочетания природно-климатических особенностей, культурно-исторического наследия, туристско-рекреационного потенциала является одним из наиболее перспективных регионов для развития внутреннего и въездного туризма.

Здесь расположено свыше 6,4 тыс. памятников истории и культуры, в том числе более 1,9 тыс. объектов федерального значения. На территории республики находится древнейший город мира и России, наша историческая жемчужина – Дербент. Цитадель «Нарын-Кала» VIII века, Старый город, старейшая в России Джума-мечеть VIII века и другие сооружения, включенные в список объектов Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, привлекают множество туристских групп. Так же, как и древние поселения «Кала-Корейш» и «Гамсутль», Гунибская и Ахтынские крепости времен Кавказской войны, боевые и сторожевые башни нагорного Дагестана, другие объекты. Все это гармонично соседствует с природным разнообразием – десятки снежных вершин, более 500 км побережья Каспия, единственный в России лиановый «Самурский» лес, высочайший песчаный бархан Европы «Сары-кум», величественный Сулакский каньон, международная «мекка» альпинистов-экстремалов гора Ярыдаг, обширные охотничье-рыболовные угодья, водопады и пещеры горного Дагестана, много других удивительных мест, которые сегодня привлекают туристские группы из России, ближнего и дальнего зарубежья.

Неповторимы и самобытны культура и искусство народов Дагестана. Здесь каждый народ сохранил свои давние традиции, фольклор, разнообразную кухню и уникальные художественные промыслы. Центры народных ремесел являются ключевыми объектами брендовых туристских маршрутов на территории республики.

Конкурентным преимуществом республики, обуславливающим ее высокую привлекательность для туристов, является редко встречающееся в мировой рекреационной системе сочетание – снежные горные вершины, близко соседствующие с теплым морским побережьем. Каспийская прибрежная зона республики имеет протяженность около 530 км, большая часть которой – песчаные пляжи, более 2 тысяч солнечных часов в году. Купальный сезон длится до 140 дней со средней температурой морской воды 21 градус.

В республике имеется около 300 источников минеральных вод, ряд месторождений лечебной грязи, рассредоточенных по всей территории региона.

Мы являемся свидетелями значительно возросшего интереса к этнокультурному и историческому наследию народов Дагестана, к его ремеслам, традициям, самобытному жизненному укладу горцев со стороны наших гостей, в том числе зарубежных. Учитывая эту тенденцию, активно развиваем сегмент этнокультурного и сельского агроэкотуризма. В республике развивается сеть «гостевых домов», с элементами традиционного жизненного уклада народов Дагестана. Это придает значительный импульс привлечению туристов. Многие, кто посещают нашу республику, предпочитают останавливаться в гостевых домах с аутентичной атмосферой.

Осуществляемые в течение последних лет меры по развитию индустрии туризма позволили нам преодолеть негативную динамику постперестроечных времен в этой сфере. Ежегодно турпоток в республику увеличивается в среднем на 20%. Несмотря на очень сложный для отрасли 2020 год, этот рост в целом удалось сохранить. Более того, Дагестан вошел в десятку наиболее цитируемых и фотографируемых туристских регионов, а башенный комплекс аула Гоор оказался на первом месте по фотоснимкам в социальных сетях.

Мы отмечаем, что 2021 год становится рекордным по числу туристов, прибывающих в республику. Турпоток в регион в праздничные майские дни превзошел все ожидания. По некоторым экспертным оценкам, с 1 по 12 мая в республике побывали более 90 тысяч гостей. Нас не может не радовать, что все больше и больше людей хотят приехать в Дагестан, отрасль становится более рентабельной и, соответственно, интересной для инвесторов.

В Год 100-летия Дагестанской АССР мы уделяем особое внимание развитию этнокультурного туризма, совершенствованию сети маршрутов. До 45 увеличилось количество турмаршрутов, вошедших в реестр маршрутной сети республики, среди них 17 брендовых. Разработан кольцевой брендовый туристский маршрут «Легенды Дагестана», включающий наиболее достопримечательные места, свыше 100 популярных объектов туристского показа. Основной маршрут рассчитан на 14 дней и 13 ночей. Разработаны две лайт версии (по 7 дней и 6 ночей) «Легенды Южного Дагестана» и «Легенды Северного Дагестана», а также туры выходного дня, экскурсионные программы.

Сегодня Республика Дагестан входит в число наиболее устойчиво развивающихся регионов России. Активные меры государственной политики в сфере туризма способствовали ускоренной реализации проектов, призванных сформировать современную базу туризма и рекреации. Наращивается и модернизируется инфраструктура туризма, совершенствуется дорожная сеть. За последние годы построены и введены в эксплуатацию десятки современных гостиниц, турбаз, гостевых домов. Большие преобразования происходят в Дербенте, других городах и районах республики, но, как показывает практика, этих усилий недостаточно в условиях значительного роста турпотока, который мы видим в этом году и который усиливается с началом летнего сезона. Туристическая инфраструктура к этому не готова: не хватает современных гостиниц и других средств размещения, санитарно-гигиенических узлов, смотровых и парковочных площадок на основных туристских маршрутах, особенно в горной части республики.

И если мы можем сказать, что сегодня преодолена ситуация, когда негативная подача имиджа региона, муссирование вопросов безопасности заполняли информационное пространство и были сдерживающим фактором для привлечения туристов, то проблема несовершенства туристской инфраструктуры продолжает оставаться серьезной преградой для дальнейшего развития отрасли.

Необходимо формирование в республике мощного современного туристического комплекса с качественной инфраструктурой, квалифицированными кадрами, хорошей логистикой. Создание туркластеров — стратегическое направление развития туризма. В рамках данного направления приоритетная задача Дагестана, как одного из наиболее перспективных регионов России для туризма и отдыха, состоит в формировании конкурентоспособного круглогодичного туристского предложения, а также в доведении уровня туристских услуг до международных стандартов.

Сегодня уже начата работа по созданию на основе комплексного подхода 5 туристических кластеров: «Сулакский каньон», «Дербент» как новый центр туризма России на Каспийском море, Прибрежный кластер, Кластер активного туризма и рыболовства, Горный кластер.

Развитие данной отрасли, обеспеченное необходимым уровнем объектов туристско-рекреационной сферы, позволит принимать в республике свыше 2 млн туристов. Туризм может стать существенным фактором социально-экономического развития республики, увеличения количества рабочих мест, повышения качества жизни граждан.

Мы заинтересованы в том, чтобы уникальные возможности в сфере туризма и рекреации, которыми всегда славился Дагестан, стали доступными для наших сограждан. Мы очень заинтересованы в этом, поскольку знаем, что туристы, которые приезжают в республику, непременно возвращаются, и уже не одни – с друзьями, семьями, коллегами.

— В решении озвученных Вами проблем федеральный центр помогает?

— Федеральный центр в этом отношении очень поддерживает. Я бы хотел поблагодарить и председателя правительства России, и других его коллег, которые помогают нам в решении вопросов Дагестана. С учетом географического и стратегического расположения региона мы совместно с коллегами из центра ищем отдельные подходы для улучшения социально-экономического положения республики. Очень помогают нам и федеральные структуры, которые занимаются правоохранительной деятельностью. Я понимаю, что много нареканий к фискальным органам за то, что проводятся частые проверки. Но такие проблемы нужно решать сообща, чтобы не было в угоду отдельным лицам. Людей, у которых сегодня нет ни школ, ни дорог, ни ФАПов, почему-то не хотят слышать. Прежде всего, нужно услышать простое население.

— Недавно состоялась Ваша первая «прямая линия» с населением. Как Вы оцениваете полученную таким образом обратную связь?

— Начну с главного: слышать людей и говорить с ними – наша прямая обязанность. Власть обязана быть в курсе событий на местах, понимать, чем живут люди, получать информацию о реальном положении дел. Спектр обращений на «прямые линии» – своего рода барометр общественного мнения, определенный срез проблем и вопросов, которые сегодня волнуют дагестанцев.

Дальновидность любой власти в том, чтобы при реализации тех или иных крупных проектов, программ учитывать запросы местного населения, инициативы отдельных граждан или конкретных социальных групп. Тогда с большой степенью уверенности можно говорить, что проекты будут успешно реализованы. Кроме того, власть обязательно почувствует доверие и поддержку народа.

Все обращения на нашу «прямую линию» были взяты в работу. Их спектр достаточно широк – это вопросы социального обеспечения, оказания медицинской помощи, благоустройства, коммунальной сферы, дорожного строительства. Среди них есть те, которые накапливались годами и едва ли могут быть решены в один момент. К примеру, поступило обращение от жителей поселка Новый Хушет города Махачкалы в связи с постоянными перебоями в электроснабжении. Подобные проблемы имеют место во многих населенных пунктах, и устранить их полностью возможно только при условии коренной модернизации данной сферы. Мы этим занимаемся. Но, конечно, жители не могут и не должны годами ждать, пока отрасль будет реформирована. Поэтому сегодня реализуются точечные решения. Так, в Новом Хушете произведена замена линии электропередачи по улице Дзержинского, в текущем году в поселке будут установлены трансформаторные подстанции и заменены ветхие линии электропередач в 17 точках.

Есть определенные результаты и в части поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья. С учетом одного из обращений в скором времени в Каспийске планируется запуск программы подготовки для водителей-инвалидов; будут приобретены специализированные автомобили с ручным управлением. Еще один пример: удалось привлечь меценатов к приобретению оборудования для учащихся махачкалинской школы №4 с поражением опорно-двигательного аппарата.

Люди жаловались на нехватку лекарственных препаратов для инвалидов. Этот вопрос мы решили: нуждающиеся граждане были оперативно обеспечены жизненно важными лекарствами.

Поступило предложение о создании «Клубов приемных родителей». Данная инициатива поддержана: принято решение об организации подобных структур, а также территориальных (муниципальных) клубов при органах опеки и попечительства. В связи с просьбой, касающейся формирования здорового образа жизни у юных дагестанцев, в настоящее время ведется подготовка документов о размещении в 2021 году футбольного поля в поселке Тарки.

Одно из обращений в прямом эфире затронуло острую «школьную» проблему в поселке Львовский Бабаюртовского района. Лично выехал на место и убедился, что школа, которая еще в 1958 году разместилась в приспособленных помещениях, находится в аварийном состоянии. Детям необходима новая школа, и уже дано поручение начать строительство, чтобы завершить его не позднее следующего года. На сегодняшний день есть проект, который прошел экспертизу, и в ближайшей перспективе проведем соответствующие конкурсные процедуры.

Разумеется, некоторые поручения потребуют временных затрат, включения в те или иные проекты и программы, но по ним уже обозначены конкретные сроки, определены исполнители. Каждое из обращений граждан находится на моем личном контроле и будет исполнено.

— И еще один вопрос в продолжение предыдущего. Недавно у Вас появился аккаунт в инстаграме. Вы сами его ведете и публикуете посты, общаетесь с населением?

— Эта страница создана с целью быть доступнее в общении с земляками, широкой аудиторией пользователей Интернета. Я получаю много комментариев к событиям, которые выкладываются, и огромное количество вопросов. Со всеми комментариями я ознакомлен и благодарен людям за то, что они обращают внимание на важные не только для себя, но и для всего района, города, республики проблемы. По комментариям можно судить, что основные проблемы, которые волнуют граждан, – это вода, свет, газ, земля, вопросы инфраструктуры. Мы, к сожалению, сразу решить все проблемы не сможем, но при формировании бюджета в будущем обязательно предусмотрим средства на эти цели. Я лично просматриваю комментарии, беру на заметку некоторые предложения, но физически ответить, конечно, всем не могу. Поэтому вести аккаунт мне помогает моя пресс-служба.

Уверен, что благодаря «обратной связи», поддержке и пожеланиям людей мы сможем достичь успеха в деле обустройства нашего края.

Источник: Интерфакс