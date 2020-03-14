Буршагцы и арсугцы отметили праздник весны

Сегодня, 14 марта, жители села Буршаг и Арсуг отмечают праздник Хъуьтхъуьтай. Этот праздник знаменует начало весеннего равноденствия, обновления и пробуждения природы.

По обычаю, перед наступлением этого праздника необходимо навести порядок в доме и приготовить праздничные блюда, сладости. В этот день принято ходить к друг другу с поздравлениями в гости.

В честь праздника администрация СП «сельсовет Буршагский» в селе Буршаг организовала спортивные мероприятия. Соревнования прошли между учащимися Буршагской и Арсугской школ.

Также на празднике провели соревнования среди взрослых по киданию ядра, поднятию гири, перетягиванию каната, волейболу и другим видам спорта. Победители получили денежные призы от главы администрации сельского поселения Абдуллатифа Имамаева.

На мероприятии присутствовали глава МО «Агульский район» Закир Каидов, замглавы администрации МО «Агульский район» Назим Юсуфов, главный бухгалтер МО «Агульский район» Салих Рамазанов и другие.

Глава Агульского района поздравил всех с праздником.

«Праздник весны — наш традиционный праздник. Он не носит религиозный характер, а направлен на сохранение традиций и обычаев, сплочение народов Дагестана. Желаю укрепления мира и согласия в агульском обществе, благополучия, здоровья и исполнения светлых надежд», — отметил Закир Каидов.

После спортивных соревнований праздник завершился совместной трапезой и выступлением учащихся Буршагской школы в местном КДЦ.

Руслан Магарамов