Экономика

Бурлият Токболатова прокомментировала итоги ПМЭФ

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«В этом году Дагестан стал одним из наиболее заметных участников Петербургского международного экономического форума, были подписаны важные для республики соглашения в самых разных сферах.

Наша делегация презентовала инвестиционный потенциал региона, представив, в том числе, проект Каспийского прибрежного кластера. Проект интересный, способный придать новый импульс развитию отрасли, особенно с учетом наблюдающегося из года в год устойчивого роста туристического потока. Туризм действительно может стать самым перспективным направлением экономики Дагестана, предпосылки для этого есть.

В целом же форум дает субъектам новые возможности для экономического развития, что было хорошо заметно во время преодоления кризисных явлений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции», — написала на своей странице в телеграм главный редактор республиканской газеты «Дагестанская правда».

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