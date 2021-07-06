Буниямин Магомедов рассказал о преимуществах многодневного голосования

Рководитель регионального общественного штаба по наблюдению за выборами Буниямин Магомедов прокомментировал утвержденный Центризбиркомом порядок многодневного голосования на предстоящих выборах в Госдуму.

«Многодневное голосование – это наша с вами объективная реальность. Прошлогодний опыт такого голосования зарекомендовал себя с положительной стороны. Эта практика, прежде всего, удобна для людей. Преимущество многодневного голосования – в удобстве и безопасности, а это, в свою очередь, позволит принять участие в выборах большему числу людей, что гарантирует более точное отражение воли народа. Так, каждый избиратель может спланировать наиболее удобный для него день, когда прийти на избирательный участок и отдать свой голос», – отметил Магомедов.

Вместе с тем дискуссий по поводу количества дней голосования было немало. Главный аргумент противников многодневного голосования был связан с трудностями обеспечения контроля за процедурой голосования со стороны наблюдателей.

В этом году впервые на территории всей России наблюдатели прошли обучение по уникальной программе независимого общественного наблюдения, разработанной Общественной палатой РФ совместно с Ассоциацией НОМ.

Только на территории Республики Дагестан прошли обучение в порядке 4 тыс. человек, которые не только пополнили свои знания в сфере избирательного законодательства, но и получили грамотное разъяснение всех нюансов и особенностей проведения многодневного голосования.

Источник : https://www.riadagestan.ru/