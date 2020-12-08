Брифинг представителей Минтруда РД прошел на площадке РИА «Дагестан»

Замминистра труда и соцразвития РД Зураб Магомедов и советник министра Джабраил Дайзиев сегодня приняли участие в брифинге с журналистами на площадке РИА «Дагестан». Представители Минтруда республики рассказали о работе ведомства в период самоизоляции населения и последствиях пандемии коронавируса.

«Влияние пандемии и в мировом масштабе, и в общероссийском, и в республиканском было очень существенным. Она в первую очередь отразилась на той отрасли, в которой задействовано большое количество людей. Это в основном сферы обслуживания, сферы оказания услуг. Снижение спроса повлекло за собой снижение предложений», – сказал Магомедов и добавил, что в целом на федеральном и республиканском уровнях были приняты меры для снижения негативных последствий пандемии.

В первую очередь это меры по поддержке материального положения граждан, которые максимально пострадали от распространения вируса. Это безработные граждане и семьи, имеющие детей от трех до семи лет, которым назначили дополнительные выплаты. В Дагестане в результате всей проведенной работы выплаты были назначены на 224 тыс. детей данной категории.

«У нас всего детей в этой возрастной категории около 265 тысяч. Таким образом, мы охватили практически 90% от всего количества», – сообщил замминистра.

Такая же ситуация по выплатам безработным гражданам. Были увеличены пособия до 12 тыс. рублей для тех, кто потерял работу из-за коронавирусного кризиса. «Количество зарегистрированных безработных граждан за этот период доходило до 144 тыс. человек. Количество безработных, по данным на 6 декабря, снизилось до 125 тыс. До конца года ожидаем продолжение снижения», – поделился Магомедов.

Джабраил Дайзиев рассказал о гуманитарной помощи населению в период распространения вируса. Он отметил, что был проведен ряд крупных мероприятий, среди которых открытие логистического центра на базе АО «Керамогранит Дагестан», запуск колл-центра, который уже принял порядка 40 тыс. звонков, и организация единого реестра всех малоимущих граждан республики.

Советник министра добавил, что поддержку в организации реестра оказали благотворительные фонды «Инсан», «Чистое сердце» и «Надежда». Совместно с фондами, подчеркнул Дайзиев, удалось обеспечить продуктовыми наборами 230 тыс. человек.

«Это были стандартные продуктовые наборы класса А, куда входили 2 кг муки, по одному килограмму гречки, риса, макарон и сахара, а также 100 грамм чая и 1 литр растительного масла. Параллельно наши бизнесмены и меценаты помогали нам продуктами класса Б – овощами, натуральными соками и молочной продукцией. Помимо этого, помогали топливом, которым мы заправляли автомобили волонтеров», – рассказал он.

Также было отмечено, что работу по осуществлению благотворительной помощи оказывают более 4,3 тыс. социальных работников Минтруда РД с привлечением 1,5 тыс. волонтеров Минмолодежи, а также представители благотворительных фондов и общественных организаций.

Кроме того, в рамках общероссийской акции #МыВместе Минтруд Дагестана вместе с фондом «Живи и дари жизнь другим» отправили с логистического центра более 32 тыс. продуктовых наборов по 52 муниципальным образованиям. «В первую очередь наборы выделялись ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам тыла, малообеспеченным гражданам с несовершеннолетними детьми и другим категориям граждан старше 65 лет. Это люди, которые находятся в зоне риска», – пояснил Дайзиев.

Источник: РИА «Дагестан»