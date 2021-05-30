Ботлихский район участвует в голосовании

Сегодня, 30 мая, в Ботлихском районе проходит предварительное голосование «Единой России». Всего в муниципалитете работают 11 участковых счетных комиссий. Наблюдатели отмечают высокую активность выборщиков. Проголосовать сегодня пришел и участник боевых действий, происходивших в августе-сентябре 1999 года, кавалер ордена Мужества, житель села Шодрода Салман Хасбулаев. Как отметил Хасбулаев, жители Ботлихского района с большим уважением относятся к руководству страны, и это уважение проявляют прежде всего своим непосредственным участием в политических процессах.

Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники