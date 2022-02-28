Борис Гонцов: «События, происходящие в ЛНР и ДНР очень непростые, тяжелые, но они необходимы»

Мэр Каспийска Борис Гонцов на своей странице в Инстаграм обратился к горожанам в связи со специальной военной операцией в Донбассе.

«Дорогие каспийчане! Мы все сегодня становимся свидетелями событий, происходящих в Луганской и Донецкой народных республиках. События очень непростые, тяжелые, но они необходимы. Нашим землякам и соотечественникам приходится защищать братский народ от засевших нацистов. Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины — вынужденная мера, которая принята для защиты Донецкой и Луганской народных республик. Нет сомнений, что это безусловно верное решение с учётом сложившихся рисков, как для жителей ДНР и ЛНР, так и для нашего государства. Ядерная война страшнее и хуже всего. Запад придвинул свое оружие настолько близко к нашей стране, что угрозы увеличивались ежеминутно, и Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин принял решение о приведении Российских сил сдерживания в специальный режим боевого дежурства. Уважаемые каспийчане! Не поддавайтесь на информационные провокации и многочисленные вбросы «фейков», которые искажают и в корне меняют суть проводимых на территории Донецкой и Луганской народных республик мероприятий. Мы надеемся, что совсем скоро братский нам народ обретёт мир и покой, а наши земляки вернутся в свои дома», — написано в тексте сообщения.