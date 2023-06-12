Борьба с вредителями

Наверное, нынешняя весна и начало лета были самыми засушливыми за последние десятилетия. За три последних месяца — март, апрель, май — не выпало и полумесячной нормы осадков. Добавив к этому практически бесснежную зиму, мы получаем безрадостную картину. Уровень воды в речке и ручьях резко снизился, многие родники практически пересохли. Поля и огороды представляют жалкое зрелище, такое ощущение, что всходы остановились в своем развитии. Более-менее выглядят огороды, чьи хозяева регулярно проводят поливы.

На фоне длительной засухи обострилась и другая проблема — нашествие вредителей. Плодовые деревья буквально погибают от нашествия тли, которую по всему участку разносят бесчисленные орды муравьев. Картофель, который только что взошел, буквально оккупирован колорадским жуком. Практически на каждом картофельном листке можно увидеть кладки, которые буквально через несколько дней превратятся в целые армии прожорливых личинок. За лето выводятся несколько поколений этих вредителей, оставляющих от картофеля лишь голые стебли, а у хозяев уныние по поводу утраченного урожая. Покончив с картофелем, колорадские жуки переходят на другие виды пасленовых культур — томаты, белену и другие.

Существуют три вида борьбы с вредителями садов и огородов — ручной сбор и уничтожение вредителей, использование отваров и настоев из различных трав и химический. Ручной сбор и уничтожение вредителей дает неплохие результаты против колорадского жука и бабочки-белянки на капусте, но против муравьев и тли он малоэффективен. Да к тому же ручной сбор утомителен и его надо многократно повторять.

Более продуктивна борьба с помощью отваров и настоев растений. Для борьбы с тлей на ягодных кустарниках неплохой результат дает зольно- мыльный раствор. Преимущество этого средства не только в том, что оно уничтожает тлю, но и проводит внекорневую подкормку кустарников калием, который так любят практически все садово-огородные культуры. Что растениям не хватает калия видно по молодым листочкам, которые окрашены в красно-бордовый цвет. Так что этой обработкой садовод убивает двух зайцев — уничтожает зловредную тлю и помогает деревьям и кустарникам получить столь необходимый калий.

Один из рецептов зольно-мыльного раствора для обработки растений:

— 1 кг древесной золы (лучший результат дает зола дуба, бука, березы, граба);

— 5литров воды;

— 50гр. хозяйственного мелко натертого мыла (можно использовать жидкое хозяйственное мыло).

Килограмм золы заливаем водой, доводим до кипения, настаиваем сутки, фильтруем (чтобы не забивалось сопло опрыскивателя), добавляем мыльный раствор для лучшей прилирпемости, заливаем в опрыскиватель и тщательно обрабатываем куст за кустом, дерево за деревом, обращая внимание в первую очередь на молодые побеги и листья, где в первую очередь и обитает тля.

Хочу обратить внимание садоводов на их грубейшую ошибку, которую я постоянно наблюдаю. За редким исключением обработку против вредителей нужно проводить только в сухую безветренную погоду рано утром или вечером после захода солнца. Солнечный свет за короткое время окисляет химбиологические препараты и отвары, доводя их пользу до минимума. Кроме того, нужно помнить, что химические препараты — это сильнейшие яды, и их передозировка может погубить ваши посадки. Поэтому строго нужно соблюдать рекомендации по их использованию. Работать нужно в респираторе и защитных очках. Против большинства вредителей эффективно работают препараты «Green Belt» под торговой маркой «Командор».

Однако какие средства бы вы не использовали против тли, они вернутся через некоторое время. Дело в том, что одновременно с тлей нужно вести борьбу и с садовыми рыжими и черными муравьями, которые и разносят тлю по всему участку. Искоренить муравьев вам вряд ли удастся, а значительно уменьшить количество их колоний вам под силу. Для достижения большего эффекта нужно применить комплекс химических, биологических и механических мер. Пути передвижения муравьев обработать препаратом «Фас-дубль», рядом с колониями под кусками фанеры и картона разместить приманку из борной кислоты, тщательно перемешанной с мелко натертым белком круто сваренного яйца. И в довершение, при обнаружении колонии выкопать часть гнезда, перенести к другой колонии и перемешать с ней, и наоборот.

Как гласит народная мудрость, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Только от вас зависит, будете ли вы осенью с хорошим урожаем или окажетесь у разбитого корыта.

Абдулрашид Рамазанов